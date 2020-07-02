لبنان | تفاصيل الاجتماع الذي جمع بري وباسيل في عين التينة

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وكشفت المصادر أنه تم الاتفاق على مجموعة خطوات أبرزها قيام مصرف لبنان بما عليه لضبط تفلت سعر صرف الدولار الأميركي باعتباره شرطاً أساسياً لمنع حصول أي اضطراب اجتماعي، وحث الحكومة اللبنانية على القيام بالإصلاحات المطلوبة والتعاون بينها وبين مجلس النواب حيث يلزم باعتبار ذلك حاجة لبنانية.
وأكدت المصادر أن الطرفين متفقان على اعتبار المفاوضات مع صندوق النقد خياراً اساسيا وقيام الحكومة ومجلس النواب كل في نطاقه بما يستطيع لتأمين الحصول على برنامج من صندوق النقد لا يتعارض بأي من شروطه مع سيادة لبنان ومصلحته.
وجاء الاجتماع تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، حيث جاء انعقاد الجلسة على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وإقفال عدد من المحال التجارية والحيّز الأكبر في الجلسة هو للوضع المالي ولبحث التطورات وكيفية السيطرة على الأسواق.
وطلب دياب طلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و رئيس جمعية المصارف سليم صفير حضور جلسة الحكومة التي ستخصص الجزء الاكبر منها للوضع المالي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.