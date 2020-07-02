لبنان | متظاهرون قطعوا الطريق تحت جسر الكولا والمدينة الرياضية

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كما تم قطع الطريق عند تقاطع المدينة الرياضية، ويقوم الجيش بتحويل السير إلى مسارب فرعية
وأعلنت مصادر في السرايا الحكومي عن انعقاد جلسة أساسية اليوم لمجلس الوزراء على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وإقفال عدد من المحال التجارية والحيّز الأكبر في الجلسة هو للوضع المالي ولبحث التطورات وكيفية السيطرة على الأسواق.
وقالت المصادر أن رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب طلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة و رئيس جمعية المصارف سليم صفير حضور جلسة الحكومة التي ستخصص الجزء الاكبر منها للوضع المالي.
وأشارت المصادر أن رئيس الحكومة بصدد توجيه سلسلة اسئلة لسلامة ابرزها عن اسباب الارتفاع الجنوني لسعر الدولار ونتائج تدخل المركزي في السوق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.