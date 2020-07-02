لبنان | الرئيس عون وقع مراسيم ترقية ضباط في الأسلاك العسكرية

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6535 و6536 و6537 (ترقية ضباط في الجيش)، و6538 و6539 (ترقية ضباط في قوى الامن الداخلي)، و6540 (ترقية ضباط في الامن العام)، و6541 (ترقية ضباط في امن الدولة) و6543 (ترفيع ملازمين الى رتبة ملازم اول في الضابطة الجمركية بعد صدور المرسوم 6542 بوضعهم على جدول الترقية).
وشملت الترقيات ضباطا من رتب مختلفة، بدءا بضباط من رتبة عقيد وما دون في مختلف الاسلاك العسكرية.
وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب ادي معلوف وعرض معه الأوضاع العامة وعمل مجلس النواب واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة الى حاجات منطقة المتن.
واستقبل الرئيس عون رئيس دير مار يوحنا في الخنشارة الاباتي ايلي معلوف الذي عرض معه شؤونا وطنية وتربوية.
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