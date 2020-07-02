لبنان | “لودريان” يحذر من احتمال انفجار أعمال عنف في لبنان بسبب الأزمة الاجتماعية

وقال لودريان في كلمة له أمام الجمعية الوطنية الفرنسية أمس، إن بلاده قلقة بشأن الوضع في لبنان، مشيراً إلى أعمال عنف ذات طابع طائفي حصلت في الآونة الأخيرة في عدد من المناطق. وكرر ما تدعو إليه حكومات صديقة للبنان من ضرورة قيام حكومة الرئيس حسان دياب بإجراء الإصلاحات الضرورية التي تطلبها منها المؤسسات المالية الدولية، كي تستطيع مساعدة لبنان. وقال لودريان، إنه سيقوم قريباً بزيارة إلى بيروت لإبلاغ المسؤولين اللبنانيين هذا الطلب.

إلى ذلك، استمرت في بيروت أمس، ردود الفعل على استقالة القاضي محمد مازح بعد استدعائه من قبل هيئة التفتيش القضائي إثر القرار الذي أصدره بمنع وسائل الإعلام من الحديث إلى السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعد الحديث الذي أدلت به إلى محطة «الحدث». وأخذت ردود الفعل تتميز بطابع مذهبي؛ إذ هاجم المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان مجلس القضاء الأعلى، وقال إنه «يجب أن يكون مجلس قضاء للبنان وليس للأميركيين»، ودعا «للانتصار» للقاضي. وانضم قبلان بذلك إلى «حزب الله» الذي أعلن تأييده للقرار الذي أصدره مازح.