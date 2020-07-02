لبنان | توقعات الطقس: مناخ صيفي رطب.. والحرارة الى ارتفاع

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي رطب وحار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة في شهر تموز يتراوح على الساحل بين 24 و32 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في الداخل وعلى الجبال. كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في الداخل وعلى الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

Advertisements

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في الداخل وعلى الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية إلى غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,30 ساعة غروب الشمس: 19,53.