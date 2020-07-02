لبنان | توقعات الطقس: مناخ صيفي رطب.. والحرارة الى ارتفاع

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وجاء في النشرة الاتي:
– الحالة العامة: طقس صيفي رطب وحار يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة في شهر تموز يتراوح على الساحل بين 24 و32 درجة مئوية.
– الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في الداخل وعلى الجبال. كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في الداخل وعلى الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في الداخل وعلى الجبال مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
– الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 36 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية – غربية إلى غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.
– حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 05,30 ساعة غروب الشمس: 19,53.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.