لبنان | رئيس جمعية حماية المستهلك: التجار والمستوردين أصل البلاء

وفي حديث الى صوت كل لبنان، دعا برو الى الغاء جميع انواع الدعم والاتجاه الى دعم العائلات الفقيرة مباشرة من دون المرور بالتجار والمستوردين لانهم أصل البلاء بحسب برو، وأشار الى أن الحل الوحيد هو التحرك بالشارع بعد أن سقط الرهان على الحكومة والسلطة الحاكمة.

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وكان برّو قد أكد سابقاً الى أن “المعالجة تبدأ عبر تصويت السلطة التشريعية على قانون محاربة الاحتكار والحدّ منه بأسرع وقت بالإضافة الى تحرير الاقتصاد عبر تعزيز المنافسة، مشددا على ضرورة ان تذهب السلطة التنفيذية الى معالجة موضوع الاستيراد الذي يحتكره بعض التجار بتواطؤ سياسي ما يؤدي الى رفع الأسعار الى مستويات خيالية، والضرب بيد من حديد على كل أشكال الفساد لأن الاحتكار هو فساد أيضا”.

وأضافأن “الدولة ملزمة الا تعطي ما تبقى من دولارات في البلد لنفس الأشخاص الذين هم شركاء مع المصارف بالوصول بالبلاد الى الوضع الحالي”.