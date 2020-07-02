لبنان | كشف أسباب ارتفاع الدولار.. عصابات ستشتريه حتى لو وصل إلى 20 ألف ليرة!

ونقل جريدة “الأنباء” عن مصادر متابعة قولها: “وحده مشهد التهافت على شراء المواد الغذائية يجيب عن كل التساؤلات حول غياب حس المسؤولية لدى وزير الإقتصاد الذي قال كلمته ورفع سعر ربطة الخبز ومشى لوضع رئيس تكتله في صورة هذا الإنجاز العظيم”.

فيما يؤكد مرجع مالي ان الوضع المعيشي “خطير ومأساوي لم يشهد لبنان مثيلا له لا في الحرب العالمية الأولى ولا في الثانية، لأنه في هاتين الحربين كانت الناس تعرف كيف تتدبر أمرها لأنه لم يكن في ذلك الوقت دولار ولم تكن عملة البلاد مرتبطة به، والقمح كان هو الصنف الوحيد الذي فقد في تلك الفترة، ولولا الجراد الذي اكل الأخضر واليابس لما مات الناس من الجوع”.

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المرجع المالي رأى أن “الوضع اليوم مختلف كليا عن الماضي فكل شيء مرتبط بالدولار، والدولار إذا وُجد هناك عصابات مخولة بشرائه حتى لو بلغ سعره عشرين ألفا، لكي يتم تهريبه الى سوريا وإيران تحت غطاء محلي، والحكومة لم تحرك ساكنا”.

ولفت المرجع الى أنه “ما يزيد الطين بلة أن أسعار السلع الغذائية جميعها مرتبط بالدولار منذ أواسط الثمانينيات وحتى اليوم، وهذا الأمر بالغ الخطورة، فهناك ودائع لا يمكن الحصول عليها بسبب الإجراءات المتخذة. وفي المقابل هناك طبقة سياسية تغض النظر عن هذا المشهد المأساوي وتكتفي بالشعارات وإبداء العواطف التي لا تغني ولا تسمن”.

المرجع المالي شبّه الوضع في لبنان “بما هو حاصل في سوريا واليمن وفنزويلا واليونان”، وقال: “لا مخرج من هذه الأزمة الا باستقالة السلطة الحاكمة وإعلان حالة طوارئ إقتصادية والذهاب الى انتاج سلطة جديدة وإعادة بناء الدولة على اسس وطنية لا طائفية وعلى مبدأ العدالة والمساواة”.

ويعمد غالبية التجار وأصحاب المحلات الكبرى إلى صرف مبيعهم اليومي من الليرة اللبنانية الى الدولار، وهذا ما يرفع سعر الصرف من بعد ظهر كل يوم وحتى آخر ساعات المساء.