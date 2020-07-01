لبنان | إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: لا إصابات جديدة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، لم يسجل اليوم أي إصابة جديدة بفيروس covid 19، في حين سجلت اليوم حالة شفاء وحيدة، بعدما بينت الفحوص المخبرية PCR خلو المتعافين منه ليرتفع عدد حالات الشفاء في قضاء صور إلى 52 حالة شفاء، ولم تصدر بعد نتائج الفحوص للعينات العشوائية التي أخذت أمس في مخيم البرج الشمالي والبالغ عددها 74 عينة وهي قيد المتابعة، ولم يسجل اليوم أي حالة مشتبه بإصابتها حتى ساعة إعداد التقرير”.

وأشارت إلى أن “عدد المصابين في القضاء ما زال 92 مصابا توزعوا على الشكل الآتي: 80 حالة وافدة من إفريقيا – حالة وفاة واحدة، 3 حالات وافدة من أوروبا، 9 حالات محلية – حالة وفاة واحدة، وتماثل 52 منهم إلى الشفاء بشكل تام”.

ولفتت إلى أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء ستتابع مرحلة فتح المطار التي بدأت من اليوم من خلال متابعة الفحوص المخبرية PCR للوافدين ومتابعة التزامهم الحجر مع البلديات وفرق المستجيب الأول حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة التزام الإرشادات المطلوبة وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وأكدت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، متمنية من “جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعت “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.