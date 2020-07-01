لبنان | هذا ما تناوله الاجتماع الـ16 مع صندوق النقد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان، ان “الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية الدكتور غازي وزني، عقد اجتماعه السادس عشر مع صندوق النقد الدولي في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفريق من البنك المركزي. وتناول الاجتماع موضوع كيفية مقاربة خسائر النظام المالي وضرورة تنفيذ الحكومة الإصلاحات المطلوبة بأسرع وقت ممكن، على أن تستكمل المشاورات في الأسبوع المقبل”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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