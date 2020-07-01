لبنان | الغاء العمل بكل التدابير المتعلقة بتوقيت الحركة في الطرقات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي مذكرة تتعلق بإلغاء توقيت حركة السير في الشوارع والطرقات بمواقيت فتح واقفال المؤسسات الصناعية والتجارية، وهذا نصها: تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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