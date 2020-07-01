لبنان | ملحق طيران الشرق الاوسط: التعديل مستمر في شروط دخول اللبنانيين إلى الدول الأجنبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في ملحق عطفا على البيان الصادر عنها في 30 حزيران 2020، ما يأتي:

“يهمنا إعلام مسافرينا الكرام مجددا ضرورة التأكد من شروط الدخول الى البلدان الأجنبية التي يغادرون إليها من لبنان وعلى مسؤوليتهم، وذلك بسبب التغيير المستمر في الشروط الموضوعة من السلطات الأجنبية المعنية، وعليه:

تركيا – إسطنبول: إبتداء من 1 تموز 2020، يسمح للبنانيين بالدخول وفق الإجراءات التي كانت متبعة قبل جائحة كورونا مع وجوب تعبئة الإستمارة الصحية الموجودة على متن الطائرة. ولا يخضع المسافر لفترة الحجر الصحي الإلزامي.

قبرص – لارنكا: يجب تعبئة وطبع استمارة Cyprus Flight Path المتوفرة إلكترونيا على الرابط التالي: https://cyprusflightpass.gov.cy/ قبل 24 ساعة من تاريخ السفر والحصول على الجواب الكترونيا. وعلى المسافر إبراز المستند مطبوعا عند كونتوارات تسجيل الحقائب Check in Counters قبل المرور إلى دائرة الهجرة وذلك تفاديا لمنع السفر.

في حال عدم توافر المنصة لأسباب فنية، يجب على المسافر ملء الإستمارة المطلوبة يدويا والتي يمكن تحميلها عبر الرابط التالي: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms.

كما يجب إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من تاريخ السفر وعلى المسافر إبراز نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائب Check in Counters قبل المرور إلى دائرة الهجرة وعند الوصول. ولا يخضع المسافر لفترة الحجر الصحي الإلزامي.

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اليونان – أثينا: تعديل قرار السماح للبنانيين الحائزين على شنغين فيزا بحيث لم يعد يسمح لهم بالدخول الى اليونان حتى صدور تعليمات جديدة مخالفة باستثناء الحائزين على إقامة صالحة. وفي ضوء ذلك، تعلن الشركة عن إلغاء رحلاتها الى اليونان في 7 و 14 تموز 2020 والإبقاء على رحلات 4 و 9 و 12 تموز 2020.

يسمح بالدخول للمواطنين الأوروبيين، وأفراد أسر مواطني الاتحاد الأوروبي، ومواطني الدول الأعضاء في شينغن وأفراد أسرهم، ومواطني الدول الثالثة الذين يقيمون لفترات طويلة أو يحملون تأشيرة طويلة الأجل في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو شينغن (ONLY TYPE D)، وأعضاء حكومة دولة ثالثة، ودبلوماسيين، وموظفي المنظمات الدولية، وأفراد الجيش والمساعدات الإنسانية، والعمال في ممارسة واجباتهم، والطلاب، والأفراد المتخصصين للغاية لوظيفة الدولة.

يجب تعبئة الإستمارة الصحية المتوفرة إلكترونيا على الرابط التالي: https://travel.gov.gr/#/ قبل 48 ساعة من تاريخ السفر على الأقل. في حال الموافقة، يتم ارسال QR Code الى المسافر يتوجب ابرازه في المطار عند المغادرة و لدى الوصول.

الإستمارة الصحية للقادمين الى لبنان

يجب على جميع المسافرين القادمين الى لبنان، ملء الإستمارة الصحية المطلوبة من وزارة الصحة اللبنانية قبل المغادرة عبر الانترنت أو قبل الصعود، على رابط الوزارة التالي: https://arcg.is/0GaDnG وفي حال تعذر ذلك يمكن ملؤها على متن الطائرة وذلك للتمكن من دخول الاراضي اللبنانية”.