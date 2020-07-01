لبنان | “لافاجيت” تنفذ اضراباً تحذيرياً وتمتنع عن رفع النفايات

أصدرت شركة “لافاجيت” بيانا، اعلنت خلاله عن تنفيذ اضراب تحذيري وامتناعها عن رفع النفايات في مدن الفيحاء، طرابلس والميناء والبداوي والقلمون، جاء فيه:

“نظرا الى الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتدهور الحاصل وعدم ايجاد أي بوادر للحلول، تتقدم شركة “لافاجيت” من مواطنيها في المدن المنضوية تحت اتحاد بلديات الفيحاء (طرابلس، الميناء، البداوي، والقلمون) آسفة للاضطرار الى تنظيم اضراب عام تحذيري من مساء اليوم وحتى مساء غد الخميس، بعدما لم تتمكن الشركة، وعلى رغم مناشداتها الحثيثة لوزارة المال، من قبض مستحقات لها منذ قرابة 9 أشهر، الأمر الذي ينعكس سلبا على أوضاعها كافة سواء لجهة عدم قبض العمال والموظفين لرواتبهم في وقتها وعدم توفير مستلزمات الشركة”.

وإذ أبدت شركة “لافاجيت” “أسفها الشديد من موقف “الاضراب”، وهي لم تتوقف يوما عن تقديم خدماتها الى المدينة وأهلها حتى في أحلك الظروف وعنينا بها الجولات القتالية والتي طال أمدها”، أعلنت انه “لم يعد في مقدورها اليوم تحمل الأعباء وخصوصا لجهة رفض المصارف تقديم التسليفات الى الشركة في ظل هذه الاوضاع الاقتصادية، وعليه فانها تناشد جميع المعنيين ضرورة حل المعضلة قبل تفاقمها، فاليوم اضراب تحذيري، وان لم تستجب لمطالبنا فان الأمور تسير نحو تخفيف الخدمة ومن بعدها التوقف التام عن العمل حتى قبض المستحقات”.