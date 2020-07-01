لبنان | الاتحادات النقابية الاربعة: اذا كانت هذه الحكومة غير قادرة معالجة هذه الاوضاع فلترحل كسابقاتها

رأى الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان والاتحادات النقابية الاربعة الوطنية – البناء والاخشاب واتحاد عمال الصناعات الغذائية – اتحاد نقابات عمال البقاع، في بيان، “انه حتى لقمة عيش الفقراء بعد ان تدنى وزنها لربطة الخبز الى 800 غرام، اقدمت الحكومة على رفع سعرها الى الفي ليرة لبنانية، وشرعت ازدياد ثمنها حسب سعر صرف الدولار”.

أضافت: “كانت الاتحادات الاربعة تحذر وتدين النهج السياسي الاقتصادي الاجتماعي الخاطيء الذي تنهجه الحكومات المتعاقبة، خدمة للاحتكارات واصحاب الرساميل الكبرى، والمصارف ومتقاسمي الحصص والنفوذ والصفقات التي ادت الى تفاقم الصعوبات المعيشية للفئات الشعبية خصوصا العمال والمستخدمين وذوي الدخل المحدود، وتدني الخدمات الاساسية الحياتية والاجتماعية: في السكن والنقل العام والكهرباء والمياه والصحة والتعليم وفرص العمل والاجور”.

وتابع البيان: “اليوم وبعد تفاقم الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستمرار بتحميل العمال وذوي الدخل المحدود اعباء لا طاقة لهم على تحملها، حتى وصل الامر الى لقمة عيش الفقراء ورفع اسعار الخبز وانقطاع الادوية عن المرضى، وتدهور الاجور وانقطاعها عن العمال وازدياد جيش العاطلين عن العمل وتدهور العملة الوطنية”.

واضاف: “اما الارتفاع الجنوني للدولار والاسعار التي لم تترك سلعة الا وشملتها بشكل جنوني، ان الاتحادات النقابية الاربعة اذ تدين هذه السياسة وتطالب المسؤولين بوضع حد للتجويع المواطنين وايقاف جنون سعر الدولار وتامين فرص العمل تصحيح الاجور”.

وشددت الاتحادات النقابية الاربعة على انه “اذا كانت هذه الحكومة غير قادرة او لا تريد معالجة هذه الاوضاع المدمرة للبنان وشعبه فلترحل كسابقاتها غير مأسوف عليها”.