لبنان | وصول طائرة إماراتية إلى مطار رفيق الحريري الدولي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وكان المطار شهد توافدا كبيرا لاعلاميين من مختلف الدول العربية والاجنبية، استعدادا لنقل وقائع اعادة تشغيله بعد توقف استمر أشهرا عدة بسبب فيروس كورونا.

وبعد وصول الوزيرين ميشال نجار وحمد حسن، رافقهم الإعلاميون لنقل وقائع وصول أول المسافرين على الرحلة الإماراتية.

وأفاد مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” بأن إشكالاً وقع بين جهاز امن المطار ومصورين حيث حصل تدافع،

حيث جرى الاعتداء على الزميل مصور قناة “سكاي نيوز عربية” وصحافيين آخرين.

وطالب عدد من المصورين والصحافيين بمحاسبة العناصر التي اعتدت على الطاقم الإعلامي المواكب لوصول رحلات هذا اليوم، فيما قاطع آخرين المؤتمر الصحفيي للوزيرين حسن ونجار.

في هذا الاطار، ناشد وزير الأشغال العامة ميشال نجار “كل وسائل الإعلام التركيز على الصورة الكبيرة وعدم إعطاء إنطباع سيء إذ نحن نريد تشجيع الناس على القدوم الى لبنان”.

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وأضاف: “فتحنا المطار وكل يوم سيصل حوالى 2000 شخص، ومن الطبيعي ان تكون هناك أخطاء ونحن جئنا لنحرص على الاجراءات اللوجستية”.

وعن سبب ارتفاع أسعار التذاكر أجابالوزير إن شركة طيران الشرق الاوسط هي مؤسسة تجارية لا تملكها الدولة اللبنانية وبالتالي لا يمكن التدخل بهذا الموضوع.

وفيما يلي جدول رحلات طيران الشرق الوسط من 1 تموز و لغاية 22 تموز ضمنا:

1 – الرحلات التجارية:

من بيروت إلى الخارج الرحلة الإنطلاق* الوصول* من الخارج الى بيروت الرحلة الإنطلاق* الوصول* أيام التشغيل من 1 إلى 22 تموز 2020

باريس ME211 07:55 11:35 باريس ME212 13:40 18:55 يومياً باستثناء 9 و 16

باريس ME205 15:55 19:30 باريس ME206 09:05 14:15 9-11-12-16-18-19

لندن ME201 08:10 11:15 لندن ME202 13:00 19:35 يومياً باستثناء 2-4-8-10-13-15-20-22

فرانكفورت ME217 07:10 10:25 فرانكفورت ME218 12:00 16:50 3-4-5-7-9-10-12-14-16-17-19-21

جنيف ME213 07:25 10:35 جنيف ME214 11:45 16:35 4-6-8-13-15-20-22

بروكسل ME215 07:05 10:35 بروكسل ME216 11:35 16:45 4-6-8-11-14-18-21

ميلانو ME235 08:05 11:00 ميلانو ME236 12:00 16:35 13-20

روما ME231 08:35 11:10 روما ME232 12:20 16:30 9-16

مدريد ME241 09:15 13:15 مدريد ME242 14:45 20:25 9-16

كوبنهاغن ME225 16:05 19:15 كوبنهاغن ME226 20:15 01:15 3-7-10-14-17

اسطنبول ME265 08:25 10:20 اسطنبول ME266 11:20 13:15 يومياً باستثناء 1-4-8-11-15-18-22

أثينا ME251 08:20 10:15 أثينا ME252 11:15 13:00 4-7-9-14-16-21

أثينا ME253 20:00 21:55 أثينا ME254 22:55 00:40 12-19

لارنكا ME261 15:15 15:55 لارنكا ME262 16:35 17:20 5-7-9-10-12-16-17-19

القاهرة ME 304 15:25 15:45 القاهرة ME 305 16:45 19:00 2-5-8-9-12-14-16-19-21

دبي** ME428 07:30 11:45 دبي ME429 12:45 15:05 يومياً

أبيدجان ME575 09:05 13:30 أبيدجان ME576 15:00 01:05 2-6-7-9-14-21

** دبي من 1 إلى 6 تموز رحلات إجلاء

2- رحلات الإجلاء:

من بيروت إلى الرحلة الإنطلاق* الوصول* من الوجهة الى بيروت الرحلة الانطلاق* الوصول* أيام التشغيل من 1 إلى 22 تموز 2020

جدة ME368 08:00 10:30 جدة ME369 11:30 13:55 3-9-16-17

الرياض ME422 07:50 10:10 الرياض ME423 11:10 13:35 2-4-9-15-16-18-22

الدمام ME442 07:25 09:55 الدمام ME443 10:55 13:30 1-10-17

الكويت ME402 08:40 10:55 الكويت ME403 11:55 14:15 1-2-3-5-10-13-15-16-17-20

الدوحة ME436 08:15 11:00 الدوحة ME437 12:00 14:55 يومياً باستثناء 3-7-11-13-15-18-20-22

أبوظبي ME418 07:50 12:00 أبو ظبي ME419 13:00 15:15 1-3-4-5-7-10-12-13-17-19-21

يريفان ME275 06:50 09:50 يريفان ME276 10:50 12:00 14

لاغوس ME571 09:05 13:50 لاغوس ME572 15:20 00:00 3-17