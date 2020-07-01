لبنان | وقفة احتجاجية لأصحاب الشاحنات على اوتوستراد شكا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذ أصحاب الشاحنات ومؤسسات البناء وآليات نقل الاسمنت الجاهز، وقفة احتجاجية على إستمرار إقفال مقالع شركة الترابة الوطنية “إسمنت السبع” وركنوا آلياتهم على اوتوستراد شكا مفترق الارز، قبالة شركة (السبع)، وسط تدابير امنية مشددة اتخذها عناصر الجيش والقوى الامنية منعا لقطع الطريق العام. وحذر المعتصمون من اتخاذ اجراءات تصعيدية، في حال لم يستجب المسؤولون لمطالبهم. وتحدث بلال حمزة باسم المعتصمين مناشدا “الوزارات المختصة اعادة فتح المقالع نظرا للتحديات والمصاعب التي يواجهها العمال واصحاب الشاحنات وشركات البناء ومنعا لتدمير الصناعة اللبنانية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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