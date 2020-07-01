لبنان | اعتصام أمام قصر عدل بيروت للمطالبة بالإفراج عن موقوفين من الثوار

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اعتصام عدد من الثوار أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين منذ أكثر من أسبوعين، بعد استئناف النيابة العامة في بيروت قرار قاضي التحقيق.
وأوضح عضو لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين المحامي أيمن رعد أن “التحقيقات مع الموقوفين اتخذت وقتا طويلا في فرع المعلومات، والنيابة العامة ادعت على الجميع من دون تفرقة وحولت القضية الجمعة الماضي على التحقيق”.
وأشار الى أنه “تم استجواب الموقوفين الاثنين عن بعد واتخذ قرار بتركهم لقاء كفالة 200 ألف ليرة، إلا أن النيابة العامة في بيروت استأنفت القرار وأبقتهم موقوفين حتى اليوم”.
ولفت الى أنهم “بانتظار قرار الهيئة الإتهامية التي تجتمع اليوم لتصادق على قرار قاضي التحقيق وترك الموقوفين أو تفسخه وإبقائهم”.
ورأى أن “اجتماع الهيئة الاتهامية اليوم بادرة خير لأنها لا تجتمع الأربعاء إجمالا للبت في الموضوع”.
وأكد أهالي الموقوفين أنهم “باقون أمام وزارة العدل حتى الإفراج عن أبنائهم”.
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