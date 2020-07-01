لبنان | رسمياً ربطة الخبز اليوم بـ “2000 ليرة”.. بتسلسل تاريخي هكذا بدأت “لقمة العيش” بالتدهور منذ 2005

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

زتستغرب مصادر اقتصادية مراقبة كيف أن وزير الاقتصاد راوول نعمة كان يتّهم أصحاب الأفران بالإحتكار والتلاعب بالأسعار وجني الأرباح بكل ربطة خبز 300 ليرة، ليخرج أمس بنفسه ويعلن رفع سعر ربطة الخبز. فماذا تغيّر ليتفق الوزير مع نقابة الأفران، ويسدد المواطن ثمن هذا الإتفاق؟

ومع ارتفاع سعر الخبز، بات سعر كيلو الرز بـ10,000 ليرة، والسكر بـ3000، والعدس بـ8500 والبرغل بـ7000، في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن توسيع السلة الغذائية لتشمل أكثر من 200 صنف غذائي لتأمين حاجتهم. وإزاء ذلك تسخر المصادر المراقبة من النتيجة التي أوصلت إليها تدابير الحكومة أسعار المواد الغذائية الأساسية.

تاريخ تدهور لقمة العيش

منذ العام 2005 إلى اليوم، وحسب تاريخ التعامل الرسمي مع ربطة الخبز، لم يتكبّد أصحاب المخابز والأفران خسائر تذكر، لا عندما ارتفعت أسعار مواد وعناصر انتاج الخبز ولا حتى عندما انخفضت، وذلك برعاية وموافقة وزراء الاقتصاد والتجارة في كل الحكومات المتعاقبة، الذين وإنْ ثبّتوا سعر الربطة عند 1500 ليرة لبنانيّة إلا أنهم وفي ظل ارتفاع الأسعار، اتخذوا القرارات التالية:

1- في 21 شباط 2005، خفّض وزير الاقتصاد والتجارة عدنان القصار في حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي، وزن ربطة الخبز من “1500 غرام” إلى (1400 غرام).

2- في 17 أيار 2006، خفّض وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وزن ربطة الخبز إلى (1300 غرام).

Advertisements

3- في أواخر العام 2006، خفّض وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وزن ربطة الخبز إلى (1170 غراماً).

4- في 6 حزيران 2007، خفّض وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وزن ربطة الخبز إلى (1120 غراماً).

5- في 22 أيلول 2010، خفّض وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي في حكومة الرئيس سعد الحريري، وزن ربطة الخبز إلى (1000 غرام).

6- في 25 نيسان 2012، خفّض وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وزن ربطة الخبز إلى (900 غرام).

بينما وعند انخفاض الأسعار، بالتوافق بين الطرفين ومن دون التسبّب بخسائر، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم في حكومة الرئيس تمام سلام، قرارين رفع بموجبهما وزن ربطة الخبز:

الأول، في 12 كانون الثاني 2015، رفع وزن ربطة الخبز إلى (950 غراماً).

الثاني، في 27 كانون الثاني 2016، رفع وزن ربطة الخبز إلى (1000 غرام).