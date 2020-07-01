لبنان | وقفة احتجاجية ثانية لعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أمام دائرة صور

نقذت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وقفة إحتجاجية ثانية أمام دائرة صور، “استنكارا لما يتعرض له العمال والمستخدمون منذ فترة ليست بقصيرة من قبل إدارة المؤسسة التي دأبت على استعمال أسلوب القمع والترغيب والترهيب بالفصل وآخرها ما حصل أخيرا من الحسم المتكرر على عمال غب الطلب في هذه الظروف الصعبة وغيرها من أعمال القمع والظلم بحقهم”.

وتلا بيان العمال العامل الفني قاسم حيدر، مؤكدا في مقدمته على “موافقة المدير العام على مطالب العمال التي رفعوها فيما سيتم النقاش في بعض المطالب لاحقا وفي أسرع وقت”.

وجاء في البيان: “أكدت النقابة على وجوب قيام إدارة المؤسسة بالإستماع الى مطالب المستخدمين لا سيما أنهم يبذلون الغالي والنفيس في سبيل قيام هذه المؤسسة بواجبها تجاه الجنوبيين وخصوصا المطالب التالية:

1ـ دفع رواتب العمال بمواعيدها دون تأخير

2ـ الزام المتعهد بإعطاء العمال تفصيل وإفادة عن الرواتب

3ـ دفع عائدات الجباية للمستخدمين

4 ـ دفع منح الإنتاج

5ـ حماية حقوق العمال في دفتر شروط مناقصتي يد العاملة غب الطلب والمحطات المجمع القيام بها

6ـ حق العمال بالإجازات الإدارية.

إن النقابة إذ تؤكد على حق العمال والمستخدمين بممارسة العمل النقابي وحريته فإنها تعتبر أنه السبيل الى تعزيز المؤسسة وقيامها بواجباتها”.

وتحدث عضو لجنة المتابعة في المؤسسة علي الشيخ، مؤكدا أن “العمال والمستخدمين لهم مطالب محقة وهم تحت سقفها، ولكن هذه المطالب إذا لم تنفذ بحلول 15 يوما سيقومون بالتصعيد”. وقال: “لن نأخذ بالكلام بل بالأفعال”. وإذ شكر النقابة على “متابعتها لمطالب العمال وكل من يتابع الأمر”، رفع الموضوع الى الأحزاب من أجل الوقوف الى جانبهم حتى تحصيل حقوقهم.