لبنان | اعتصام للسائقين العموميين شمالاً

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نفذ السائقون العموميون اعتصاما رمزيا في ساحة عبد الحميد كرامي.
وقال نقيب السائقين في الشمال شادي السيد خلال الاعتصام ان “الصمت السلبي بات أقصر الطرق إلى وصف الحالة السوداء التي وصلنا اليها اليوم، بدءا من سعر الصرف وصولا إلى ربطة الخبز”، معتبرا أن “اللبناني يذبح اليوم مرتين، مرة بوضع مأزوم، ومرة بسياسة ارتجالية تغرق في الفوضى وتتخفى بأداء إعلامي مفضوح لا يفيد بشيء . فقد تحول الإنقاذ إلى مجرد عنوان غير قابل للتنفيذ. فأمس سلموا برفع سعر ربطة الخبز واليوم يسلم الشارع بسعر اسود مشكوك فيه لسعر الصرف. لذلك فإننا لا نحذر ولا نهدد بل نقول أن نهاية الظلم وخيمة”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.