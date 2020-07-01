لبنان | وصول طائرة إماراتية إلى المطار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة إماراتية في رحلة هي الأولى اليوم. وكان المطار شهد توافدا كبيرا لاعلاميين من مختلف الدول العربية والاجنبية، استعدادا لنقل وقائع اعادة تشغيله بعد توقف استمر أشهرا عدة بسبب فيروس كورونا. ومن المقرر وصول وزيري الأشغال العامة والنقل ميشال نجار والصحة الدكتور حمد حسن. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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