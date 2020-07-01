كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض عبر حسابه على “تويتر”: ان “حزب الله” يستفحل لجر لبنان، نحو التوأمة مع ايران بشتى المجالات”. أضاف: “إن مشروعه بتخريب العلاقات الخارجية، مع اصدقاء وحلفاء الجمهورية اللبنانية نجح جزئيا، وهو بعدما ساهم بمخطط الإفقار، والمديونية، والبطالة، وضرب المصارف يسعى للفرسنة، لكننا لن نسمح له، فالدواء الإيراني غير مطابق لمواصفات اللبننة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | محفوض: الدواء الإيراني غير مطابق لمواصفات اللبننة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.