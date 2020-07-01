لبنان | اجتماع في وزارة المال لضبط أسعار السلع الغذائية المستوردة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عقد في وزارة المال اليوم الاجتماع الخامس لخلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المال الدكتور غازي وزني وحضور وزراء: الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، الإعلام منال عبد الصمد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي. تمحور الاجتماع حول موضوع دعم السلع الغذائية المستوردة، بهدف ضبط أسعارها في ظل تقلب سعر صرف الليرة مقابل الدولار. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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