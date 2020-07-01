لبنان | حراك المتعاقدين: لاعفاء ابنائنا من رسوم التسجيل في الثانويات الرسمية

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أعلن حراك المتعاقدين، في بيان اليوم، انه طلب من وزير التربية الدكتور طارق المجذوب “العمل على قرار يعفي ابناء المتعاقدين من دفع رسم تسجيل ابنائهم في الثانويات الرسمية”، مشيرا الى ان مستشاره الدكتور عدنان برجي أبلغه ان ذلك يستلزم تشريعا من مجلس النواب”.

واستغرب الحراك استحصال الوزير المجذوب على قرار او مرسوم وزاري بدفع 500 مليار ليرة للتربية، منها 350 مليار مخصصة لأبناء المواطنين في المدارس الخاصة. ثم تدفع الحكومة العتيدة مرتين مبلغ 400 الف لكل مواطن وتحرم المعلم المتعاقد حقه”، متسائلا “هل هذا عدل أم هو استعباد للمعلم المتعاقد؟”.

واكد الحراك “أننا نحن لن نقبل هبة 400 ألف ولا نريدها، نريد حقنا بمنح تعليمية (إعفاء من رسوم التسجيل)”، وأعلن عن تحرك قريب أمام وزارة التربية.