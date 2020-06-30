كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اصدرت بلدية الزرارية بيانا، بعدما تبين وجود حالة مصابة بفيروس كورونا جاء فيه: “انطلاقا من مسؤوليتنا الاخلاقية والصحية كنا وما زلنا نقوم بواجباتنا تجاه الوافدين من حيث المتابعة والمراقبة الحثيثة.وبعد اجراء الفحوصات المخبرية لاحدى الوافدات تبينت نتيجة الفحص الاول سلبية وبعد اجراء الفحص الثاني الذي صدر اليوم تبينت نتيجتها ايجابية للأسف.

لذا نرجو من اهلنا الكرام، لا سيما الوافدين التقيد بكافة اجراءات الوقاية لما فيه خير وسلامة الجميع”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية الزرارية تعلن عن اصابة وافدة بالفيروس وتدعو الاهالي للتقيد باجراءات الوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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