لبنان | إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: لا إصابات جديدة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال لم يسجل اليوم أي إصابة جديدة بفيروس covid19، في حين سجلت 5 حالات شفاء تام، بعدما بينت فحوصات الPCR خلو المتعافين من أي أثر للفيروس”، وقالت: “لم تصدر بعد نتائج فحوصات العينات العشوائية التي أخذت أمس في مخيم البرج الشمالي والبالغ عددها 74 عينة، وهي قيد المتابعة. كما لم يسجل اليوم أي حالة مشتبه بإصابتها حتى ساعة إعداد التقرير”.

وأشارت إلى أنه “كان أعلن ليل أمس ثبوت إصابة 4 حالات وافدة من إحدى الدول الإفريقية”، لافتة إلى أن “عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 92 مصابا توزعوا على الشكل الآتي: 88 حالة وافدة من إفريقيا – حالة وفاة واحدة، 3 حالات وافدة من أوروبا، 9 حالات محلية – حالة وفاة واحدة، وتماثل 51 منهم إلى الشفاء بشكل تام”.

ولفتت إلى أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء ستتابع مرحلة فتح المطار التي ستبدأ من يوم غد من خلال متابعة الفحوص المخبرية PCR للوافدين ومتابعة التزامهم الحجر مع البلديات وفرق المستجيب الأول حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة التزام الإرشادات المطلوبة وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وأكدت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، متمنية من “جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وطالبت “جميع القاطنين في قضاء صور بالاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.