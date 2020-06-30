لبنان | الامن العام: توقيف صرافين من دون ترخيص

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في إطار متابعة موضوع التلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في فرن الشباك، الغبيري والمينا اللبنانيين:
– (م.إ.آ)، (م.س.ك) و (و.ح.ن) يقومون بأعمال الصرافة في السوق السوداء من دون ترخيص وبحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها.
– (ج.إ.ع) يملك محلا للصرافة والعامل لديه (ج.ر.ض) يتداولان بالدولار الأميركي دون الإلتزام بسعر الصرف المحدد من نقابة الصرافين وبحوزتهما مبلغ 9693 دولارا أميركيا و 43,638,000 ليرة لبنانية وعملات أجنبية مختلفة.
بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم وإحالتهم مع المضبوطات الى النيابة العامة المالية”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.