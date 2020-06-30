لبنان | قضاة التحقيق في الشمال تابعوا الإستجوابات عن بعد والإنترنت عطل عقد جلسات

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أجرى قضاة التحقيق في دائرة الشمال 15 جلسة استجواب عن بعد عبر البوابة الإلكترونية خلال الأسبوع الماضي، وقد سُجلت وتيرة جلسات متدنية مقارنة بالأسابيع السابقة نظرا للأعطال المتكررة على شبكة الإنترنت، ما حال دون ارتفاع عدد الجلسات الى أرقام كبيرة كانت تسجل في السابق.

وبحسب جدول الإستجوابات خلال أسبوع، فقد استجوب قاضي التحقيق بلال ضناوي ثلاث متهمين، وأصدر بحقهم مذكرات توقيف وجاهية، وعقدت القاضية جوسلين متى ست جلسات استجواب اتخذت بموجبها ثلاثة قرارات تخلية سبيل بسند إقامة و ثلاث مذكرات توقيف وجاهية.

واستجوب قاضي التحقيق داني الزعني عن بعد خمسة متهمين وأصدر خمس مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، في ما أصدر قاضي التحقيق ناجي الدحداح مذكرة توقيف وجاهية بحق أحد المستجوبين.