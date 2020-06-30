لبنان | بلدية صيدا اعلنت التوافق مع أصحاب المولدات لاعتماد تعرفة تراعي الطبقات الفقيرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:49 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت بلدية صيدا، في بيان اليوم، انه “وبمتابعة حثيثة من محافظ الجنوب منصور ضو ورئيس البلدية محمد السعودي مع أصحاب المولدات الكهربائية، تم التوصل لتوافق معهم يلتزمون بموجبه بعدم القطع او التقنين، وبإعتماد تعرفة لشهر حزيران 2020 تراعي ظروف الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود”. بيان وصدر عن السعودي بيان اعلن عن سعر تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر حزيران 2020 كالآتي:

– سعر التعرفة التوجيهية عن كل 5 أمبير 400 ل.ل.

– سعر الكيلو / ساعة 750 ل.ل.

– الابقاء على المقطوعية الشهرية دون تغيير على الشكل التالي:

– 5 أمبير 15.000 ل.ل

– 10 أمبير 23.000 ل.ل.

– 15 أمبير 30.000 ل.ل. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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