لبنان | عون ترأس جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدرس الاوضاع المالية والاقتصادية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:49 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندالساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم جلسة خاصة لمجلس الوزراء، في القصر الجمهوري – بعبدا، في حضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء. ويبحث المجلس في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وانهاءات المجلس الاعلى للدفاع بخصوص الوضع الامني في البلاد وخصوصا في الجنوب والتعبئة العامة، بالاضافة الى المستجدات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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