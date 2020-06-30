لبنان | جولات لامن الدولة على المحال والمؤسسات في الكورة والهرمل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

جالت دوريات من عناصر المديرية العامة لامن الدولة، مع موظفي وزارة الاقتصاد لمراقبة الاسعار والكشف على المحال والمؤسسات التجارية ومحطات الوقود في قضاء الكورة والتأكد من تقيد أصحابها بالاسعار المعتمدة . وسطرت محاضر ضبط في حق عدد من المخالفين.

وفي الهرمل، قامت دوريات أمن الدولة بحملة كشف على المحال والمؤسسات التجارية في المدينة، حيث تم ضبط كميات واسعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ليصار إلى تلفها أصولا .

كما تم تسطير إنذارات لعدد من المحال لضرورة وضع تسعيرة واضحة على المواد والمنتجات. ومن المقرر متابعة الحملة لتشمل الأسواق كافة. ولم يسجل اي أشكال خلال الحملة فيما سجل ارتياح لدى المواطنين.