لبنان | عون ترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثانية بعد ظهر اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، ويدرس المجلس، الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً، والوضع في الجنوب خصوصاً، ومسار التعبئة العامة.

وحضر الاجتماع: رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الأشغال العامة والنقل ميشل نجار، الصحة العامة حمد حسن والعدل ماري كلود نجم.

وحضر أيضاً: قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، مدير المخابرات العميد الركن طوني صليبا، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

وسبق الاجتماع لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في الأوضاع العامة والمستجدات.