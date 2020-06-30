لبنان | جمعية خريجي الأميركية: إمكاناتنا في تصرف الجامعة وكلنا ثقة بقيادة رئيسها

أعلنت جمعية خريجي الجامعة الأميركية في بيروت، أنها “تضع كل امكاناتها في تصرف الجامعة، وهي تثق كل الثقة بالقيادة الحكيمة لرئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري.

وجاء في بيان صادر عن رئيسها المهندس هشام جارودي :

“أتت صرخة رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري لتضع جميع اللبنانيين على بينة بما تمر فيه الجامعة، من صعوبات تهدد هذا الصرح الأكاديمي العريق الذي خرج رجالات القرن العشرين، ليس في لبنان والدول العربية فقط، بل يمكن القول في العالم اجمع.

وبعد ان قرأنا مقالته الاسبوع الماضي، وعلمنا كيف انه استطاع وفي وقت قصير ان يجد السبل الناجعة لمعالجة معظم هذه الصعوبات، جئنا نحن رئيس واعضاء المجلس الأعلى لجمعية خريجي الجامعة الاميركية في بيروت، كي نقول له باننا نفتخر بإنجازاته ونضع كل إمكاناتنا في تصرف الجامعة، وكلنا ثقة بقيادته الحكيمة، آملين بألا يتعرض هذا الصرح في المستقبل لأي خطر او اهتزاز مهما صعبت الظروف، وأن يبقى منارة ونموذجا للثقافة والعلم في وطننا العزيز لبنان، الذي نتمنى له أيضا التغلب على الصعوبات التي يمر بها”.