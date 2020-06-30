لبنان | وقفة احتجاجية لاصحاب المولدات في جبل محسن وتحذير من توقيفها

نفذ أصحاب المولدات الكهربائية في منطقة جبل محسن وجوارها في طرابلس، وقفة احتجاجية لعدم تسليمهم مادة المازوت منذ فترة طويلة.

وطالب المحتجون المسؤولين في الدولة “بتحمل المسؤولية الكاملة تجاه شريحة واسعة من ابناء هذه المناطق المحرومة”، محذرين من “اتخاذ اجراءات تصعيدية تصل الى حدود توقيف المولدات وقطع التيار الكهربائي عن جميع المشتركين”، لافتين الى ان “هذا الامر سيؤدي الى مزيد من الضغوطات المعيشية على كاهل المواطنين”.

وأكد اصحاب المولدات ان “مادة المازوت توزع استنسابيا من قبل عدد من التجار الذين يقومون باحتكار المادة وتسليمها الى المحطات على طريقة المحاصصة والمحسوبية”.