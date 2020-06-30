لبنان | قرار بين وزير الاقتصاد ووزير الطاقة لمواجهة احتكار المازوت

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة قرارا مشتركا مع وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وذلك منعاً لأي احتكار أو رفع سعر مادة المازوت، وقد حدّد بموجبه الآلية المتعلقة بالطلب من الشركات النفطية وموزعي النفط ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة مفصلة بالكميات المباعة عبر البريد الالكتروني [email protected] في نهاية كل أسبوع متضمناً المعلومات عن الزبائن الذين اشتروا منهم مادتي النفط والمازوت خلال الاسبوع وذلك حتى نهاية هذا العام.
ويتضمن الجدول جميع أسماء الزبائن (الشركات، محطات الوقود، أصحاب المولدات) الذين اشتروا منهم مادة المازوت بدءاً من أول حزيران، على أن يتضمن الجدول ايضاً المعلومات التالية: الرقم المالي، العنوان الكامل، رقم الهاتف، الكمية المشتراة والسعر كما هو محدد في الجدول المرفق ربطاً بالقرار.
وفي حال عدم الالتزام ستمتنع وزارة الطاقة والمياه عن تسليم مادتي النفط والمازوت لكل جهة، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك كافة الاجراءات القانونية بحق الشركات وموزعي النفط الذين لا يلتزمون بمضمون هذا القرار وفق ما تنص عليه القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.