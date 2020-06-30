لبنان | الجيش: اصابة شاب جراء اطلاق النار من قبل مجهول خلال قطع الطريق في شاتيلا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كتب الجيش اللبناني عبر صفحته على ” تويتر”: “‏اثناء قيام عدد من الشبان بقطع الطريق في منطقة شاتيلا ، اطلق مجهول النار ما ادى الى اصابة احد الشبان ، وقد تدخلت وحدات الجيش لضبط الوضع، وبدأت التحقيقات لتحديد مطلق النار وتوقيفه”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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