لبنان | الترشيشي دعا مزارعي البطاطا للتوقف عن البيع غداً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يونيو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك طلب رئيس نقابة مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي من كل مزارعي البطاطا التوقف عن البيع للسوق المحلي يوم غد الثلاثاء في 30 حزيران نظرا لارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر البطاطا. ودعا الترشيشي جميع من يهمه الامر الى اجتماع طارئ يعقد يوم الاربعاء الساعه 11 قبل الظهر في مركز التجمع في رياق لندرس معا الخطوات اللاحقة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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