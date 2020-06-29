لبنان | شكوى ضد الدولة اللبنانية امام المفوض السامي لحقوق الانسان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يونيو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تقدمت اليوم مجموعة من المواطنين من كافة الاعمار و المناطق و من ذوي الاحتياجات الخاصة و ممثلة بالدكتورة سمر حداد بشكوى امام المفوض السامي لحقوق الانسان في هيئة الامم المتحدة ضد الدولة اللبنانية لانتهاكها معاهدات دولية اولها الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. مُنعت المجموعة في البداية من الدخول الى مكتب المفوضية من قبل حرس مجلس النواب الا ان المفاوضات افضت في النهاية الى القبول بدخول المفوضة عن المجموعة مع شخص آخر فقط. و قد تم تقديم الشكوى امام الممثل الاقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان السيدة رولا الحاج و ستتم متابعة الشكوى على ان يصار الى الاستماع الى ضحايا القمع و التعديات . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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