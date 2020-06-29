لبنان | انطلاق قافلة مخبز الأمل الخيري بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة

أعلن مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية في بيان أن:

“البسمة تعود لترسم من جديد على وجوه الأسر المتعففة، ومع تزايد حدة الأزمة المعيشية، انطلقت قافلة مخبز الأمل الخيري في أسبوعها الأول من المرحلة الثانية بتمويل من المركز، حيث تم توزيع 6,000 ربطة خبز يوميا استفادت منها 3000 عائلة”.

وفي شهر ايلول من السنة الماضية تم تدشين مشروع مخبز الأمل الخيري في عكار، بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية واشرافه، في حضور السفير السعودي في لبنان وليد بخاري وبالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء، حيث تم من خلاله توزيع 4,000 ربطة خبز يوميا على 2,000 عائلة بمختلف الجنسيات في منطقة الشمال، لمدة ستة أشهر.

“وقال السفير بخاري حينها: “هذا المخبز الخيري، يقدم يومياً 4000 ربطة خبز كعطاء يومي وفي إطار الجهود المستمرة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. هذه المشاريع الإنسانية تعكس حقيقة البعد الإنساني للمملكة ولمساعدات المملكة، لكي يستفيد أهلنا في عكار والنازحون من هذه المشاريع الضخمة”.