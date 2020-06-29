كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يونيو 2020 07:26 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أوضح رئيس نقابة أصحاب المخابز والأفران علي إبراهيم بعد اجتماع مطول مع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، أنه “تم الاتفاق على كل الأمور العالقة على أن يعرضها الوزير على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب”. وأشار إبراهيم إلى أن “البحث تناول كل الأمور وتم التوصل إلى آلية ستعرض على مجلس الوزراء للبت بها غداً، ونحن ننتظر الجلسة غداً”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس نقابة أصحاب الأفران بعد لقائه نعمه: تم الاتفاق على كل الأمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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