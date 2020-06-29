لبنان | دياب استقبل وفد لجنة الرقابة على المصارف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يونيو 2020 07:26 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، وفد لجنة الرقابة على المصارف برئاسة رئيسة اللجنة مايا دباغ وعضوية: جوزيف الحداد، كامل وزني، مروان مخايل، وعادل دريق. وبحث دياب مع الوفد في دور اللجنة وتفعيل عملها. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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