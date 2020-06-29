لبنان | مسيرة لامهات ناشطي صور احتجاجا على الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يونيو 2020 07:26 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نظمت امهات ناشطي صور مسيرة جابت شوارع المدينة احتجاجا على الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعانيها كل ام في لبنان. ورددن شعارات ضد الجوع وضد الطائفية السياسية، وحذرن من تفاقم الأزمة، وسط مواكبة من الجيش والقوى الأمنية. وكان سبق المسيرة اعتصام امام سرايا صور الحكومية رفع المشاركون فيه الاعلام اللبنانية ورددوا شعارات ضد سياسة الدولة المالية وضد حاكم مصرف لبنان وضد الغلاء. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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