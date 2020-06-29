لبنان | غرفة إدارة الكوارث: 5 حالات جديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يونيو 2020 07:26 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد، وجاء فيه: تحميل التقرير تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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