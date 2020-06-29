لبنان | مسيرة لحراكي النبطية ودوار كفررمان احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يونيو 2020 07:26 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نظم حراكا النبطية ودوار كفررمان مسيرة شعبية بعنوان “سلطة عاجزة، غلاء فاحش، ليرة منهارة، قضاء معطل، وفساد مستمر”، احتجاجا على تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية. وانطلقت المسيرة من دوار كفررمان باتجاه مدينة النبطية، وحمل خلالها المحتجون الاعلام اللبنانية، ورددوا هتافات طالبت بمحاسبة ناهبي المال العام. وقد جابت المسيرة شوارع النبطية وصولا الى خيمة حراك النبطية قرب السرايا الحكومية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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