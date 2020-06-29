لبنان | تعميم من وزارة الصحة لجميع الوافدين إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يونيو 2020 07:26 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عممت وزارة الصحة العامة على: “جميع المسافرين القادمين إلى لبنان ابتداء من 1/7/2020 ضرورة التسجيل على المنصة الالكترونية COVID-19 MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة والتأكد من صحة المعلومات قبل إرسالها لإمكانية متابعة وضعهم الصحّي وذلك عبر الرابط التالي: https://arcg.is/0GaDnG”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.