لبنان | إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: لا إصابات جديدة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور، لم يسجل اليوم أي إصابة جديدة بفيروس covid 19 ولا أي حالة مشتبه بإصابتها حتى ساعة إعداد التقرير”، لافتة إلى أن “عدد المصابين في القضاء 88 مصابا توزعوا على الشكل الآتي: 76 حالة وافدة من إفريقيا: حالة وفاة واحدة، 3 حالات وافدة من أوروبا، 9 حالات محلية: حالة وفاة واحدة، وتماثل 46 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

وأشارت إلى أن “وزارة الصحة العامة قامت بإجراء فحوص عشوائية في مخيم البرج الشمالي، بالتعاون مع الأونروا ووحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبلدية البرج الشمالي، وذلك بعد ثبوت حالة لمواطنة من التابعية السورية بينت عملية الرصد الوبائي وجود دائرة صغيرة من المخالطين داخل المخيم على أن تقوم طبابة قضاء صور بمتابعة نتائج الفحوص التي أخذت اليوم وإبلاغ المعنيين”.

وأعلنت أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية PCR وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية – الدفاع المدني. كما تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى التزامهم الحجر، حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة التزام الإرشادات المطلوبة أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وأكدت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة من “جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعت “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.