لبنان | اجتماع استثنائي لنقابة اتحاد القصابين غدا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يونيو 2020 05:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تعقد نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي اجتماعا استثنائيا، الثانية عشرة من قبل ظهر غد الثلثاء برئاسة رئيسها معروف بكداش بمقرها في بناية شهاب – منطقة وطى المصيطبة، بمشاركة التجار والمستوردين للمواشي لمناقشة. وأعلنت النقابة في بيان، أنه “سيتم التداول في موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاساته السلبية على الأسعار واتخاذ القرار في خصوص الاستمرار باستيراد المواشي أو التوقف عنه بشكل نهائي. وفي ختام الاجتماع، سيصدر بيان في هذا الخصوص. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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