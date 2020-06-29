لبنان | رئيس نقابة اصحاب الافران: تم التوصل الى آلية ستعرض على مجلس الوزراء للبت بها غدا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يونيو 2020 05:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلن رئيس نقابة اصحاب المخابز والافران علي ابراهيم بعد اجتماع مطول مع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، انه “تم الاتفاق على كل الامور العالقة على ان يعرضها الوزير على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب”. واشار ابراهيم الى ان “البحث تناول كل الامور وتم التوصل الى آلية ستعرض على مجلس الوزراء للبت بها غدا، ونحن ننتظر الجلسة غدا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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