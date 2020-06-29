لبنان | نتائج الفحوص في زغرتا سلبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يونيو 2020 03:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت لجنة ادارة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، ان جميع الفحوص التي اجريت يوم امس من قبل فريق وزارة الصحة العامة، في مستشفيي اهدن الحكومي والسيدة الجامعي في زغرتا، جاءت كلها سلبية. وأكدت اللجنة “ضرورة التشدد في عملية الحجر المنزلي ومراقبة المحجوزين وفق الالية المتبعة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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