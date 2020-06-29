لبنان | جلسة حوارية عبر الانترنت لملف التعذيب وإساءة المعاملة في السجون

وذلك عند الخامسة مساء الخميس 2 تموز المقبل، في نقابة المحامين في طرابلس، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.

وسيتم إرسال رابط التسجيل عبر البريد الإلكتروني، وطلبت من الراغبين إرسال رسالة إلى العنوان: [email protected] وسيتم البث المباشر على صفحة الفيسبوك ل مركز وصول ZOOM ستكون الجلسة باللغة العربية على برنامج لحقوق الإنسان.

وتتناول الجلسة: مقدمة عن اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، القوانين الدولية التي يلتزم بها لبنان، تجربة نقابة المحاميين في طرابلس بمتابعة قضية التعذيب. “التعذيب”، أبرز التوصيات، والشهادات، ودور الدولة اللبنانية في تطبيق التزاماتها اتفاقية مناهضة التعذيب، التعذيب ومخاطر الترحيل القسري على اللاجئين السوريين من لبنان، ملخص تقرير، توثيق ملفات، تأثير عدم الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية من قبل الدولة اللبنانية، آليات العمل، ومسؤوليات لبنان في التزاماته الدولية.

يدير الجلسة مؤسس ومدير مركز وصول لحقوق الإنسان محمد حسن، المتحدثون: نقيب المحامين في طرابلس، محام بالاستئناف محمد مراد، النائب السابق غسان مخيبر، الخبيرة في القانون الجنائي الدولي ديالا شحادة ومقرر لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس محمد صبلوح.