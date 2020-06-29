لبنان | الطقس غداً غائم مع انخفاض طفيف في الحرارة

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وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين حتى يوم الخميس حيث يتحول الى حار نسبيا.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و30 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا.

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الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 17 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و85 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,29 ساعة غروب الشمس: 19,53